Судили и судимы будете

В турецком футболе все ярче разгорается коррупционный скандал, в эпицентре которого оказались сотни судей, активно делавших ставки на матчи, включая те, которые обслуживали сами. В пятницу, 7 ноября, прокуратура Стамбула сообщила о выдаче ордеров на арест более двух десятков человек. Из них 18 уже задержаны. Среди них не только рефери, но и президент клуба высшего турецкого дивизиона «Эюпспор» Мурат Озкая. Предполагается, что через счета команды шло отмывание денег, полученных от незаконных ставок. В прокуратуре отметили, что, учитывая масштабы дела и его «многослойность», расследование будет длиться долго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Прокуратура Стамбула сообщила о задержании 18 человек, причастных, по мнению властей, к целой сети злоумышленников, промышлявших ставками на спорт. В прокуратуре, как сообщает издание Daily Sabah, отметили, что в общей сложности ордера на арест были выписаны в отношении 21 лица. Имен и должностей задержанных прокуроры не называют, отмечая лишь, что среди них есть футбольные судьи.

По сведениям Daily Sabah, среди задержанных также значится президент клуба высшего турецкого дивизиона «Эюпспор» Мурат Озкая. Он подозревается не только в том, что делал ставки на матчи, но еще и влиял на результаты спортивных соревнований, а также отмывал деньги, полученные преступным путем, через счета клуба. В частности, средства, получаемые от незаконных ставок, легализовались как поступления от спонсоров или от продажи футболистов.

Власти Турции считают: есть основания полагать, что ряд судей был вовлечен в «многослойную» криминальную структуру.

Роль судей помимо того, что они могли прямо влиять на обслуживаемые ими игры, заключалась еще и в поставке заинтересованным лицам инсайдерской информации.

Пятничные аресты являются продолжением скандала, разразившегося в конце октября, когда президент Федерации футбола Турции (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что в ходе проведенного федерацией совместно с Турецким советом по расследованию финансовых преступлений аудита выяснилось: сотни судей, работающих на играх в разных лигах, делают ставки на спортивные события, включая встречи, которые сами же обслуживают.

Всего в TFF числился 571 судья. Оказалось, что у 371 из них имелся онлайн-аккаунт в букмекерских конторах. На первом этапе удалось выяснить, что 152 судьи делали ставки. Среди них 7 главных судей и 15 лайнсменов, обслуживавших матчи высшего дивизиона. Самый известный из них — Зорбай Кючюк, являющийся арбитром Международной федерации футбола (FIFA). Некоторые судьи делали ставки очень редко (к таковым относит себя и Кючюк, утверждающий, что с его аккаунта были сделаны две небольшие ставки на игры аргентинского первенства). Но был и персонаж, успевший за пять лет сделать более 18 тыс. ставок (это примерно десять ставок в день).

В итоге TFF решила дисквалифицировать 149 судей на сроки от 8 до 12 месяцев.

Это привело к тому, что в низших дивизионах турецкого первенства некоторые матчи пришлось переносить, поскольку их просто некому было обслуживать. Несмотря на это, Ибрагим Хаджиосманоглу настроен решительно и настаивает на том, что коррупция в турецком футболе должна быть искоренена.

Правда, сами судьи уверены, что стали жертвами популизма. В обращении дисквалифицированных судей, обнародованном в среду, также выражается протест против коллективной ответственности и отмечается, что аудиторы не учитывали важные детали. Например, то, что ставки часто делались вообще даже не на футбол. Или то, что аккаунты у букмекеров многими были открыты до того, как они стали судьями, и потом просто заброшены. Правда, сам факт осуществления ставок на игры судьи не отрицают.

Александр Петров