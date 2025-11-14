ОАЭ покинут черный список

Минфин намерен с 2026 года исключить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из перечня офшоров. Этот шаг стал возможным после обновления соглашения об избежании двойного налогообложения с этой страной и проведенной ею реформы сверхльготного корпоративного налогообложения. Эксперты отмечают, что исключение из черного списка позволит российскому бизнесу, имеющему активы в ОАЭ, пользоваться внутригрупповыми налоговыми льготами для более эффективной организации операций с дочерними компаниями в этой стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После исключения ОАЭ из перечня офшоров преимущества этой страны как «налоговой гавани» видоизменятся, но не исчезнут

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Минфин подготовил проекты приказов, исключающих ОАЭ из двух черных списков офшоров — стран, которые предоставляют льготный налоговый режим или не обмениваются информацией о проведении финансовых операций. Нахождение страны в этих списках лишает работающих с ней российских налогоплательщиков ряда налоговых льгот — например, не позволяет применять нулевую ставку по дивидендам, получаемым российской холдинговой компанией от «дочки» из такой офшорной юрисдикции.

Отметим, что вопрос об исключении ОАЭ из перечня офшоров обсуждался на протяжении нескольких лет. Сначала Минфин РФ допускал такую возможность после введения в Эмиратах ранее отсутствовавшего налога на прибыль со ставкой 9%. Однако при пересмотре списка офшоров (речь о включении в него недружественных стран; см. “Ъ” от 19 июня 2023 года) Эмираты в нем все же остались. Тогда Минфин пояснил, что для исключения из перечня необходим пересмотр соглашения об избежании двойного налогообложения с ОАЭ.

Соглашение было обновлено в этом году и заработает в 2026-м. Оно предполагает ставку в размере 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти (формула «10/10/10»; см. “Ъ” от 18 февраля). После подписания документа Минфин брал паузу, чтобы проанализировать риски возникновения налоговых лазеек — судя по подготовленным проектам приказов об исключении ОАЭ из черного списка, такой опасности ведомство в итоге не увидело.

Партнер налоговой практики консалтинговой компании «ТеДо» Анна Модянова отмечает, что исключение ОАЭ из черного списка давно ожидалось бизнесом — оно даст возможность российским группам, имеющим активы в ОАЭ, применять ряд льгот, которые позволят более эффективно организовывать свои операции с «дочками» в ОАЭ. Как поясняет директор группы международного налогового планирования и реструктуризации Kept Станислав Ковалев, компании из ОАЭ станет выгоднее использовать в прямой связке с российскими холдингами — к доходам от «дочек» из ОАЭ в виде дивидендов, прироста стоимости акций, безвозмездно полученного имущества и прав станет возможно применять нулевую ставку налога на прибыль или освобождение от него.

Доступность таких льгот вместе с новым соглашением, полагает Анна Модянова, простимулирует как создание компаний в ОАЭ, так и перевод в эту страну бизнеса из недружественных государств. Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Елена Соловьева добавляет, что российские структуры, включающие эмиратские компании, смогут пользоваться льготными положениями законодательства в части прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК).

По словам партнера Б1 Марии Фроловой, важное изменение и упрощение касается правил трансфертного ценообразования (ТЦО): если сейчас все сделки с компаниями из ОАЭ подлежат контролю, то после исключения из черного списка — только между взаимозависимыми лицами, доход по которым превышает 120 млн руб.

Впрочем, предупреждает Анна Модянова, ко второму чтению налогового законопроекта в Госдуме (в составе бюджетного пакета) предложена поправка, согласно которой сделки с независимыми контрагентами будут контролируемыми, если ставка налога на прибыль в стране контрагента меньше 15% (в ОАЭ — 9%). Такое же условие о минимальной ставке предусматривается поправками и для освобождения прибыли КИК. «Если эти поправки будут приняты, эффект от исключения ОАЭ из черного списка Минфина может быть нивелирован в отношении ТЦО и освобождений для КИК»,— полагает эксперт.

Елена Соловьева обращает внимание на то, что ОАЭ внесены также в перечень юрисдикций, используемых для промежуточного владения активами в РФ. Российские компании с долей участия лиц из ОАЭ свыше 25% ограничены в праве получать государственные субсидии и бюджетные инвестиции в РФ, что для «некоторых структур является препятствием для развития бизнеса». О правке этой нормы пока ничего не известно.

Евгения Крючкова