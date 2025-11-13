Выручка легальных производств в легкой промышленности выросла на 80% благодаря маркировке

За время маркировки выручка легальных производителей легкой промышленности выросла на 80% в реальном выражении — до 827 млрд руб. Об этом сообщили «Ъ» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Внедрение обязательной маркировки поддержало рост выручки и прибыльности легальных производителей в легкой промышленности. Об этом говорят актуальные данные Росстата»,— рассказал заместитель директора Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Артем Концерев.

По данным Росстата, средняя рентабельность продаж у легальных производителей легкой промышленности выросла в полтора раза — до 12,8% (+4,5%). Затраты на маркировку товаров значительно улучшили состояние отрасли, отметили в ЦРПТ. Сочетание роста выручки и рентабельности после маркировки товаров легкой промышленности указывает на укрепление белого рынка, заявили в ВШЭ.

12 ноября гендиректор ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил, что система цифровой маркировки «Честный знак» будет интегрирована с Единой информационной системой в сфере закупок. Реализация проекта запланирована на 2026 год.