Систему «Честный знак» подключат к госзакупкам к 2026 году

Система цифровой маркировки «Честный знак» будет интегрирована с Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС «Закупки») Федерального казначейства России. Об этом сообщил на форуме «Цифровые решения» заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов. Реализация проекта запланирована на 2026 год.

По словам господина Юсупова, объединение систем позволит автоматически проверять продукцию на этапе госзакупок и блокировать просроченные, нелегальные или потенциально небезопасные товары. Это, по его словам, предотвратит их попадание в больницы, школы и детские сады.

Реваз Юсупов уточнил, что разрешительный режим уже действует в рознице и помогает исключать продажу товаров с нарушениями на кассе. Теперь он будет распространяться и на госзакупки, где нередко пользуются пробелами в контроле.

ЕИС «Закупки» будет получать данные о проверке кодов маркировки из «Честного знака» и выдавать разрешение или запрет на приобретение товаров государственными учреждениями. В ЦРПТ ожидают, что интеграция повысит прозрачность закупок и безопасность поставляемой продукции. В ближайшее время, уточнил господин Юсупов, планируется подготовка предложений и нормативных изменений для реализации проекта.