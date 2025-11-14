Клиентоцентричность как техностандарт

В основе создания клиентских сервисов должно лежать удобство для пользователей и гражданину не важно, кто предоставляет цифровой сервис — государство или бизнес, констатировали участники IT-форума «Цифровые решения». Сервисный подход в цифровизации власти и бизнес обсуждают не просто так: единство в стандартах обслуживания невозможно без развития единых правил цифрового взаимодействия между частной и государственной сторонами рынка. Интерес к этой теме может быть вызван желанием государства обеспечить экономию на отказе частного сектора от «технологического огораживания» при сохранении соперничества всех со всеми за качество услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сессия главного правительственного IT-форума «Цифровые решения» «Государство в "цифре": вместе с бизнесом для людей», посвященная услугам и сервисам, 13 ноября началась с вопроса о том, кто задает тренды на клиентоцентричность — государство или бизнес. Участвовавший в дискуссии замглавы аппарата правительства Сергей Вельмяйкин отметил, что государство включилось в эту гонку позже и, чтобы запрыгнуть в локомотив, ему пришлось идти семимильными шагами, но теперь оно «уверенно едет и даже рулит». Под локомотивом чиновник, очевидно, подразумевал портал госуслуг с его «проактивным» подходом к их оказанию: правительство уже четыре года реализует отдельный федеральный проект «Государство для людей» (его курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко), направленный на улучшение услуг и сервисов, в том числе их объединение по принципу жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются люди и организации, и «проактивное», инициативное их предоставление тем, кому они могут потребоваться.

Госсервисы как минимум догнали, а как максимум уже задают стандарты качества, которые пользователи ожидают и от коммерческих сервисов, подтвердила руководитель департамента цифровых решений консалтинговой группы «Полилог» Людмила Богатырева: государство смогло построить систему с большими массивами данных, они связаны между собой и используются для принятия решений. Руководитель центра экосистемной идентификации Т-Банка Михаил Муратов, впрочем, отметил, что синергия бизнеса и государства важнее, чем лидерство в формировании трендов. Бизнес умеет правильно собрать продукт для клиента, государство имеет возможность работать с большими объемами данных, «умеет в платформенные технологии для всего рынка», отметил он. Если объединить эти плюсы, получится продукт, на фронтире которого бизнес, а государство обеспечивает возможность существования такого сервиса. Эту мысль поддержал и господин Вельмяйкин: «Синергия и работа вместе — вот залог успеха, а не кто вперед быстрее добежал. Государство и бизнес вместе, рука об руку».

Де-факто речь, отметим, идет не о всеобщем довольстве ситуацией, а о попытке государства договориться с бизнесом об общих стандартах клиентоцентричности и сервисных подходов к услугам, а также о развитии необходимого для этого цифрового взаимодействия. Для этого есть экономические причины: если на открытом глобальном IT-рынке результаты технологической гонки и жесткой конкуренции окупают неизбежные потери, то на ограниченном рынке РФ (2% от глобального, по оценкам участников форума, см. “Ъ” от 13 ноября) премия победителю не покроет ущерб от «борьбы всех со всеми», тем более в условиях «технологического огораживания» и кадрового дефицита. При этом, по оценке Сергея Вельмяйкина, гармония между государством и бизнесом в сервисе возможна. В аппарате Дмитрия Григоренко соглашаются, добавляя, что для этого цифровое взаимодействие между государством и бизнесом должно быть максимально прозрачным, автоматизированным и удобным для обеих сторон и базироваться на безопасности и доверии — на основе российского ПО и с использованием современных технологий защиты данных.

Это, отметим, вторая масштабная попытка государства и бизнеса в РФ договориться о стандартах клиентоцентричности. Первая была предпринята еще в 2011 году, когда с подачи занимавшего президентский пост Дмитрия Медведева и при поддержке возглавлявшей Минэкономики Эльвиры Набиуллиной в РФ обсуждался проект УЭК — универсальной электронной карты, призванной заменить паспорт, водительские права и множество иных официальных документов, стать электронным ID для госуслуг и платежных систем коммерческих банков (см. “Ъ” от 1 и 10 марта 2011 года). Тогда, впрочем, договориться не удалось — участники проекта (в том числе Visa, Mastercard и основной интересант — Сбербанк) не смогли согласовать с государством правила игры, тарифы и взгляды на инфраструктуру УЭК, и к 2014 году проект был де-факто заморожен, а идею создания национальной платежной системы «с чистого листа» начал реализовывать Банк России, который госпожа Набиуллина возглавила весной 2013 года.

Венера Петрова, Олег Сапожков