На бизнес-премию «Твердые знаки — 2025» подано рекордное количество заявок

На региональную бизнес-премию «Твердые знаки — 2025», организованную изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье», поступило 112 заявок от компаний Краснодарского края, Крыма и Адыгеи, что стало рекордным показателем за всю историю проведения премии на юге России.

Впервые в премии принимают участие представители крупного бизнеса, такие как ПАО «Магнит» и АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.

В настоящий момент экспертный совет приступил к формированию шорт-листа наиболее эффективных бизнес-проектов, реализованных с августа 2024 по август 2025 года. Победители станут известны на торжественной церемонии награждения 25 ноября 2025 года. В номинациях заявлены проекты следующих компаний:

Номинация «Лучшие цифровые решения и практики»

АО «ГК "КРГП"»

Группа медицинских компаний СL

Компания-экспортер холдинга «Доставка Морем»

ООО «АвтоТрейд-Краснодар»

ООО «Роза Хутор»

ООО «Клиника "Будь Здоров"»

ООО «МедРокет»

ПАО «Магнит»

Номинация «Лучший проект в B2B-секторе»

Производственная компания «Олантис»

Транспортная компания «Волна»

ООО «Алимурадова групп»

ООО «Русид»

ООО «Солнце»

ООО «Промтехнологии»

ООО «Прайвеси Групп»

ООО «Джелати»

НАО «Центр "Омега"»

Креативное агентство Куторжевской

Компания «Цент WB»

Номинация «Лучший социально ориентированный проект»

Компания «Маяковский»

Группа компаний «АльфаСтройИнвест»

Детский центр раннего развития «Киндеру»

ИНСИТИ девелопмент

НАО «Центр "Омега"»

ООО «Догма»

ООО «Промтехно»

ООО «РКТ»

ООО «Кью Лэвел Виар Продакшен»

Продюсерский центр «LINA models»

СК «Семья»

Учебно-тренировочный центр «Акросемья»

Номинация «Работодатель года. Лучшие практики»

Axenix

Клиники ЭКО и репродукции «Эмбрио»

Компания-экспортер холдинга «Доставка Морем»

ООО «Промтехно»

ООО «Аванта Телеком»

ООО «Архивиста»

ООО «Неометрия»

ООО «Русид»

ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо»

ООО «Элиас Групп»

Номинация «Импортозамещение. Лучшие практики»

«Дом мод Юлии Инчиной»

ООО «Промтехнологии»

ООО «Ресурсагрострой»

ООО «Рубин»

ООО «Хлебный Сомелье»

ООО «Хлебный Сомелье»_заявка 2

ООО «Джелати»

ООО «Русид»

Проект «Морская фабрика»

Семейное предприятие «Винодельня Марченко»

СПСК «Сырные Истории»

Улиточная ферма «Семья Кузьминых»

Номинация «Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики»

Ресторан «Хлеб да ВинчиК»

Сеть кондитерских кофеен «Рудницкая»

Производственная компания «Олантис»

ООО «Выбор-С»

ООО «Хлебный Сомелье»

ООО «Атлант», курорт «Лучи»

ООО «Хлебный Сомелье»

ООО «Твой склад»

НАО «Красная Поляна»

ООО «Маркер»

ООО «Промагротехнологии»

Номинация «Лучший девелоперский проект»

Специализированный застройщик «ИНСИТИ К-16»

Крымская девелоперская компания «Перспектива»

Крымская девелоперская компания «Перспектива»_2 проект

ООО «СЗ "Просторы Крыма"»

ООО «СЗ "Просторы Крыма"»

ООО «Атлант», Курорт «Лучи»

ООО «Неометрия»

ООО «СЗ "Западный Проспект 82"»

ООО «Специализированный застройщик "Про-Сервис. Юг"»

ООО «СЗ "СДК"»

ООО «СЗ "КП ШАЛЕ"»

СК «Семья»

СК «Семья»_заявка 2

Строительная компания «Краснодарин»

Номинация «Лучший медицинский проект»

ООО «МедРокет»

АО Санаторий «Здравница "Лаго-Наки"»

Клиника «Здрава»

Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио»

Медицинский центр CL DOCTOR

ООО «Здоровый мир-Сочи»

ООО «ЦПТ "Клиника Глазуновой"»

ООО «Клиника "Будь Здоров"»

ООО «Клиника Чадо»

ООО «Парк Форос»

ООО «Современный медицинский центр им. Х.М. Совмена — клиника XXI века»

ООО «Специализированная клиника лазерной и фотодинамической терапии»

ООО НПВФ «Интерсофт»

Номинация «Лучший туристический проект»

ООО «Специализированный застройщик "Про-Сервис. Юг"»

Совместный проект ООО «Домейн» и НАО «Красная Поляна»

ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"»

ООО «СЗ "Западный Проспект 82"»

ООО «Неометрия»

ООО «Атлант», Курорт «Лучи»

ООО «Фарватер Кубани»

ООО «УК "Прованс"»

ООО «Мацестинская чайная фабрика»

НАО «Красная Поляна»_заявка 2

Казино «Бумеранг»

НАО «Красная Поляна»

Номинация «Лучший аграрный проект»

Улиточная ферма «Семья Кузьминых»

«Пшадская Форель»

Компания-экспортер холдинга «Доставка Морем»

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

Агроусадьба «Сад чудес»

ООО «Русид»

Номинация «Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики»

ООО «Роза Хутор»

Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио»

ООО «Атлант», Курорт «Лучи»

«Твердые знаки» — это региональная премия издательского дома «Коммерсантъ», цель которой — выявить и поощрить представителей бизнеса, которые реализовали или запустили наиболее эффективные бизнес-проекты.

В премии принимают участие представители малого, среднего и крупного бизнеса, осуществляющие деятельность в Краснодарском крае, Адыгее и Крыму.

Премия проводится по 11 номинациях: «Лучшие цифровые решения и практики», «Лучший сервис в B2B-секторе»,«Лучший социально ориентированный проект», «Работодатель года. Лучшие практики», «Импортозамещение. Лучшие практики», «Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики», «Лучший девелоперский проект», «Лучший медицинский проект», «Лучший туристический проект» (агротуризм, гастротуризм), «Лучший аграрный проект», «Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики».

Премия «Твердые знаки — 2025» проходит при поддержке ПАО «Банк ПСБ» совместно с партнерами: инвестиционной компанией «Цифра брокер», консалтинговой технологической компанией AXENIX, СЗ «Просторы Крыма», оператором морских терминалов в порту Тамань «ОТЭКО», ООО КБ «Кубань Кредит» и производителем сельскохозяйственной техники «ПромАгроТехнологии».

Лауреаты получат памятные призы, а также право использовать логотип премии в своих рекламных и информационных материалах.

ООО ЮМБ