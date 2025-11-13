Замглавы Ялты арестовали по делу о взятке на 2,5 млн рублей

Заместитель главы администрации города Ялты — начальник управления капитального строительства — арестована по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, в 2022 году чиновница получила от директора коммерческой организации 2,5 млн руб. за содействие в заключении муниципальных контрактов, а также за последующее принятие и оплату работ по реконструкции и капитальному ремонту детского сада №22 на улице Красноармейской.

Незаконные действия должностного лица были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В ходе расследования проведены обыски по месту работы и жительства обвиняемой, изъята документация и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Следствие устанавливает возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

По ходатайству следственных органов суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мария Удовик