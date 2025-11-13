Чистая прибыль «Ростелекома» сократилась на 4,5% за девять месяцев

Выручка «Ростелекома» (MOEX: RTKM) за девять месяцев 2025 года выросла на 10%, до 602 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО за период. Чистая прибыль при этом сократилась на 4,5%, до 18,5 млрд руб. OIBDA выросла на 6,1%, до 235,8 млрд руб., рентабельность OIBDA сократилась на 1,6 п. п. до 39,1%.

Свободный денежный поток (FCF) продолжил сокращаться (–49,6%) до –28,1 млрд руб. Чистый долг вырос на 16%, до 729,7 млрд руб., соотношение чистого долга к OIBDA составило 2,3, увеличившись на 0,2. CAPEX сократился на 6,1%, до 106,4 млрд руб.

Ранее “Ъ” писал, что у большинства крупнейших операторов связи России чистая прибыль по итогам первого полугодия снизилась на 36–83%. Кроме того, снижается или почти не растет CAPEX, однако выручка у всех компаний увеличилась на 4–11%. Операторы связывают падение прибыли и капитальных затрат с высокой ключевой ставкой и оптимизацией расходов (см. “Ъ” от 20 августа).

