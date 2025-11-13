На Кубани утвердили 27 семеноводческих зон на 2026 год

На Кубани утвержден перечень семеноводческих зон, которые начнут действовать с 2026 года. Согласно приказу краевого министерства сельского хозяйства, в регионе будет создано 27 таких территорий. Документ о разграничении зон опубликован на сайте администрации Краснодарского края, обратили внимание «Ведомости Юг».

Наибольшее число участков размещено в Красноармейском районе — 13, еще восемь зон определены в Темрюкском и шесть — в Новокубанском районах. На выделенных территориях планируется выращивание кукурузы и подсолнечника. Работы по семеноводству поручены компаниям «АгроМир-Сидс» и Всероссийскому научно-исследовательскому институту масличных культур имени В. С. Пустовойта.

Создание специальных зон предусмотрено региональным законом о семеноводстве сельскохозяйственных растений, принятым депутатами Законодательного собрания края в начале 2024 года. Документ разработан во исполнение федерального закона о семеноводстве, отдельные положения которого вступили в силу осенью 2023 года.

Как отмечают представители отрасли, формирование зон «пространственной изоляции» позволит обеспечить сортовую чистоту посевов и повысить качество отечественного семенного материала. По словам председателя совета Национального семенного альянса Игоря Лобача, без внедрения таких мер невозможно развитие конкурентоспособного семеноводства в стране.

Мария Удовик