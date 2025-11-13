Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе вечером 13 ноября была объявлена воздушная тревога. О введении режима сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По распоряжению городских властей движение общественного транспорта временно приостановлено. МЧС Севастополя обратилось к жителям с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Горожанам рекомендовано пройти в безопасные места. Тем, кто находится дома, советуют отойти от окон и дождаться официальных сообщений о снятии тревоги.

Мария Удовик

