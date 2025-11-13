Из Филиппин в Россию доставили обвиняемого в телефонных мошенничествах на Кубани

Из Республики Филиппины в Россию депортировали гражданина, обвиняемого в организации серии мошенничеств на Кубани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в 2021 году фигурант дела возглавлял преступную группу, действовавшую в нескольких российских регионах. Участники схемы звонили гражданам, представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов и убеждали перевести средства на так называемые «безопасные счета». Общий ущерб составил несколько миллионов рублей.

Расследование уголовного дела ведет ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Фигуранту предъявлены обвинения по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). После возбуждения дела злоумышленник скрылся от следствия и в мае 2023 года был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В марте 2025 года его задержали на территории Республики Филиппины. Сегодня в аэропорту Манилы обвиняемый был передан представителям российского Бюро Интерпола для этапирования в Москву.

По данным МВД, в этом году от действий мошенников пострадали 13,5 тыс. жителей Краснодарского края, общий ущерб составил свыше 5,5 млрд руб. Большинство преступлений совершались с использованием схем телефонного и онлайн-мошенничества.

Мария Удовик