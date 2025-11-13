«Под ударом оказались “корни” отечественного садоводства»

Европейский Союз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запретил экспорт в Россию некоторых видов товаров, необходимых для развития в нашей стране цветоводства и садоводства. Из документа следует, что под ограничения попали привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, а также другие живые растения, включая их черенки и отводки. Свое мнение по этому поводу «Ъ-Кавказ» высказал председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов:



«В 19-й пакет санкций попали не только розы, но и черенки и отводки плодовых деревьев. Они крайне важны для развития питомниководства и интенсивного садоводства в стране. Попадание черенков и отводков в санкционный список критично для отечественных питомниководов. Под санкции попали также отводки и черенки для производства саженцев плодовых культур для промышленного садоводства. По этим позициям Россия пока еще относится к импортозависимым странам. Так что, можно сказать, что под ударом санкций оказались “корни” отечественного садоводства.

Интересен тот факт, что под санкции не попали сами саженцы, это говорит о том, что Европе не выгодно отдавать родительские формы, а саженцы — пожалуйста, покупайте.

К сожалению, мы пока вынуждены завозить из-за границы все необходимое для производства саженцев внутри страны. Речь идет о более десяти миллионах отводков и черенков в год. Теперь придется обходить санкции, получая черенки и отводки через третьи страны или покупая через посредников. Из-за этого итоговая стоимость материалов существенно вырастет.

К сожалению, самые качественные исходные данные, материнские формы находятся в питомниках, лабораториях и институтах, расположенных в странах Евросоюза, в частности, в Голландии и Италии. Теперь нам будут поставлять отводки и черенки, например, из таких стран, как Сербия. Но качество таких черенков и отводков заметно ниже голландских и итальянских. Самая лучшая генетика находится именно в указанных странах ЕС. Они уделяли этому очень серьезное внимание, поэтому из Голландии и Италии лучше всего получать родительские формы.

Резонный вопрос: “Сколько времени нам потребуется на то, чтобы заместить такой импорт?” В России система настроена так, что год уйдет только на разработку программы по созданию маточников. Действующие в стране меры недостаточно мотивируют отечественных производителей на закладку маточников в нужных объемах, ожидаемых правительством РФ и необходимых для обеспечения продовольственной безопасности.

Сегодня, благодаря действующим мерам государственной поддержки, мы достигли независимости в обеспечении саженцами промышленных садов — за счет развития собственного производства. Однако в стране нет условий для того, чтобы идти дальше: развиваться, заниматься в современных экономических реалиях закладкой новых маточников.

Если менять меры господдержки, то это займет год. Еще год уйдет на получение поддержки и столько же — на разработку проекта для выполнения такого госзаказа. Но надо понимать, что в России в нужном количестве исходных материалов нет. Все равно их придется везти из-за границы. На то, чтобы заказать отводки и черенки в необходимом количестве и привезти их уйдет еще минимум год.

Дальше — больше. Пять лет потребуются на то, чтобы маточник вступил в производственную стадию, и еще три года на то, чтобы получить первые объемы черенков. Словом, если сегодня в стране примут решение о собственном производстве таких материалов, то только через десять лет мы сможем достичь требуемых объемов. То есть, минимум две пятилетки потребуются нам на то, чтобы заместить такой импорт.

Потому что эта работа — сложный, трудоемкий и долгий процесс. Невозможно быстро получить отводки — нужно взять материал из лаборатории и вырастить его. И вот на это требуется такой дефицитный ресурс, как время и соответствующие компетенции.

Сегодня у этого направления имеется огромный потенциал как для внутреннего рынка, так и для внешнего. То количество, которое производит Европа, не закрывает мировую потребность. Закладка в России маточников может подтянуть отечественную науку, генетику, селекцию и образование.

Важно срочно пересмотреть действующие меры господдержки — выделить маточники из питомников, обозначить особый приоритет этому направлению на ближайшие три-пять лет».