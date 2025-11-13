Трое боксеров из Ростова стали победителями в турнире на Сейшелах

В международном турнире на Сейшелах победили трое боксеров из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в администрации города.

Соревнования проходили в городе Виктория. Участниками стали представители четырех стран: Россия, Сейшелы, Куба и Маврикий. В российской команде на ринг выходили боксеры из Ростова-на-Дону в возрастных категориях до 18 лет и 18+.

Победителями стали ростовчане: Руслан Бакулин, Вячеслав Макаров и Александр Овод.

Мария Хоперская