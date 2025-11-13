Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Известняк не поддался давлению

Дербентский карьер вернул лицензию на добычу через суд

Кассационная инстанция признала незаконным аннулирование лицензии Дагестанского комбината строительных материалов на добычу известняка в Дербенте. Администрация города поддержала решение регионального ведомства о лишении предприятия лицензии, ссылаясь на негативное влияние деятельности комбината на экологическую ситуацию. Однако выяснилось, что материалы для отзыва лицензии министерство получило именно от городской администрации, заинтересованной в изъятии участка для жилищного строительства. При этом ведомство не проводило собственную проверку поступившей информации и не запрашивало объяснения у владельца лицензии.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций, признавших незаконным решение Минприроды Дагестана об аннулировании лицензии Дагестанского комбината строительных материалов на добычу известняка в Дербенте. Спор возник из-за постановления от 23 мая 2024 года, которым у предприятия отозвали лицензию МАХ 01137 на разработку известняков-ракушечников на Октябрьском участке. Комбинат обратился в арбитражный суд, считая действия ведомства незаконными и основанными на недостоверных данных от администрации города.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПК «Дагестанский комбинат строительных материалов» (ПК «ДКСМ») зарегистрирован в 1990 году в Дербенте. Основной вид деятельности — добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Учредитель — Нариман Мусаев. Уставный капитал — 4,2 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 38,8 млн руб., убыток — 2,2 млн руб.

Лицензию на добычу известняков-ракушечников комбинату предоставили в декабре 2009 года и продлили до декабря 2027-го. Горный отвод занимает 14 га в границах Дербента.

В поддержку своей позиции комбинат привел положительные заключения контрольных органов. Так, Кавказское управление Ростехнадзора в декабре 2023 года признало горные работы соответствующими законодательству. Центр лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) в тот же период не зафиксировал превышений допустимого шума. Региональный Центр гигиены и эпидемиологии в мае 2024 года одобрил проект санитарно-защитной зоны карьера.

Минприроды настаивало на правомерности принятых мер, ссылаясь на результаты экспертизы от марта 2024 года. Исследование установило превышение норм шума от технологического оборудования карьера на улицах Вургуна и Аликперли. Эквивалентные уровни звука превысили допустимые значения в 1,04-1,14 раза на четырех точках измерения.

Администрация Дербента поддержала региональное министерство, указывая на негативное воздействие деятельности предприятия на город и экологию.

В ходе разбирательства выяснилось, что администрация Дербента ранее передавала в аренду другому хозяйствующему субъекту земельный участок, находящийся в границах горного отвода комбината. Арбитражный суд Дагестана в августе 2023 года признал недействительными соответствующие договоры и обязал администрацию заключить договор аренды с комбинатом.

Суд установил, что все материалы для отзыва лицензии министерство получило от администрации Дербента, заинтересованной в изъятии участка для жилищного строительства. При этом ведомство не провело собственную проверку поступившей информации и не запросило пояснения у лицензиата.

Комбинат утверждал, что ни в экспертном заключении, ни в спорном приказе не содержится выводов о том, что превышение уровня шума привело к возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей. Предприятие работает на участке с 2009 года, и документально подтвержденных сведений о нарушениях законодательства не было.

Суд пришел к выводу, что указанные в экспертном заключении незначительные превышения уровня шума не привели к возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей. Досрочное прекращение действия лицензии без предоставления возможности устранить нарушения при отсутствии достоверных доказательств угрозы противоречит закону о недрах и нарушает права предприятия. Поэтому, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа обязал Минприроды Дагестана устранить нарушения прав комбината путем восстановления действия лицензии.

«Приказ Минприроды РД №82 от 23.05.2024 о прекращении действия лицензии МАХ 01137 ТЭ следует признать незаконным, как не соответствующий требованиям Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 "О недрах" с учетом вышеприведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации»,— говорится в постановлении суда.

Тат Гаспарян

