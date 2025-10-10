Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Федерации независимых профсоюзов России и Гуманитарному университету профсоюзов. Суд постановил передать государству комплекс зданий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 15, и в поселке Ольгино, ул. Хвойная, д. 13-15. Общая площадь недвижимости составляет 54 тыс. кв. м, а рыночная стоимость оценивается в 8 млрд руб.

Суд установил, что объекты были построены на средства бюджета и всегда принадлежали федеральному имуществу. Руководство профсоюзов и ректор университета Александр Запесоцкий незаконно завладели этими активами, используя судебные механизмы. В ходе разбирательства выяснилось, что Александр Запесоцкий использовал имущество для личной выгоды. По просьбе прокурора суд постановил немедленно исполнить решение.

Предварительное заседание прошло вчера и продлилось около восьми часов. Господин Запесоцкий, отстраненный от должности, сравнил происходящее с «репрессиями 1937 года». Ответчики также просили отложить заседание. Они утверждали, что суд, как им кажется, принял сторону истца.