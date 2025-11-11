Лукашенко согласился на переговоры с Литвой о застрявших на границе фурах

Литва направила Белоруссии предложение по урегулированию транспортной обстановки на совместной границе. В связи с этим президент Александр Лукашенко провел совещание с главами Госпогранкомитета, МИДа и КГБ, передает «БелТА».

По итогам обсуждений президент Белоруссии поручил МИД организовать переговоры с литовскими уполномоченными лицами. Ответственным назначен госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович. Детали предложения литовской стороны не раскрываются.

Власти Литвы закрыли границу с Белоруссией до 30 ноября, причиной было названо ухудшение ситуации с контрабандой. МИД Белоруссии утром 10 ноября сообщил, что из-за решения литовской стороны Белоруссию не могут покинуть более 1,1 тыс. грузовиков. Водителям разрешили перейти границу и вернуться на родину, транспортные средства решено переместить на спецстоянки. Президент Александр Лукашенко заявил, что для возврата машин Литва должна будет оплатить издержки, и допустил конфискацию грузовиков.