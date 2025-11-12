LRT: Литва пока не намерена открывать границу с Белоруссией

Открытие границы с Белоруссией Литва пока считает нецелесообразным, заявил глава МИД республики Кестутис Будрис. Ограничения действуют с 29 октября и продлятся как минимум месяц.

Кестутис Будрис

Фото: Janis Laizans / Reuters

«Все меры, которые мы применяем на границе, будут пересмотрены с учетом обстановки в воздухе»,— пояснил министр (цитата по LRT).

Поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко начать переговоры с литовскими официальными лицами господин Будрис призвал не воспринимать серьезно. «Не Лукашенко устанавливает условия, кто с кем должен встречаться и что делать»,— уточнил министр.

Правительство Литвы решило полностью закрыть границу из-за участившихся запусков метеозондов с контрабандой с территории Белоруссии. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. Литва дважды просила открыть для них проезд. Господин Лукашенко согласился на переговоры по этому вопросу, после чего встретился с главами белорусских Госпогранкомитета, МИДа и КГБ.