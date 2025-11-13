Главный тренер «Оренбурга» Ахметзянов дисквалифицирован на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

9 ноября в матче 15-го тура РПЛ против московского «Локомотива» Ильдар Ахметзянов был удален в добавленное ко второму тайму время за «преднамеренное покидание технической зоны для совершения действий в провокационной и подстрекательской манере в отношении игрока соперника». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды, на 73-й минуте гол с пенальти забил Николай Комличенко.

Ильдар Ахметзянов пропустит домашний матч с калининградской «Балтикой» (22 ноября) и гостевую игру против московского ЦСКА (29 ноября). По итогам 15 туров РПЛ «Оренбург» набрал 11 очков. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата и входит в «зону стыковых матчей».

Таисия Орлова