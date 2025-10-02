Обследование по-уральски

Арестованный предприниматель Дмитрий Дзепа в суде спорит с нижегородскими властями об изъятии давно расселенного аварийного дома в центре Нижнего Новгорода. Коммерсант попросил отменить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для реквизиции старого, расселенного им дома. Основанием для ЧС послужило заключение экспертов ООО ПК «Интеграл» из Магнитогорска. Их допросили в Нижегородском райсуде, где выяснилось, что один эксперт не составлял экспертное заключение о техническом состоянии дома, а подписи второго нет. Адвокат Дмитрия Дзепы попросил исключить такую экспертизу, юристы мэрии и минимущества сочли ее законной.

На месте дома планировалось построить мини-гостиницу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд рассматривает гражданский спор между арестованным по уголовному делу коммерсантом Дмитрием Дзепой, минимущества Нижегородской области и администрацией Нижнего Новгорода. Арестант попросил признать незаконным введенный мэром режим ЧС в границах давно расселенного дома № 35-д на улице Большая Покровская, пострадавшего от пожара.

До своего ареста предприниматель собирался его сносить и строить на своем участке мини-гостиницу. Власти по режиму ЧС решили изъять эту недвижимость у собственника.

Поводом для реквизиции объекта стало заключение ООО ПК «Интеграл», оценившего степень износа конструкций аварийного дома, который якобы угрожает жизни и здоровью граждан.

Минимущества Нижегородской области 7 ноября 2023 года заключило госконтракт с экспертной компанией из Магнитогорска. За 212 тыс. руб. она обязалась оценить техническое состояние семи старых домов в центре Нижнего Новгорода, в том числе объект Дмитрия Дзепы. В тот же день, 7 ноября, эксперт уральской компании сделал фотографии дома, который расселял предприниматель. Его представитель Ольга Краснова усомнилась, что в течение нескольких светлых часов ноябрьского дня эксперты сумели из Магнитогорска доехать до Нижнего Новгорода и обследовать семь зданий за сравнительно небольшую сумму. Она предположила, что все фото и материалы были высланы в ООО ПК «Интеграл» заказчиком.

Чтобы разобраться с экспертизой дома, суд по видеоконференцсвязи допросил сотрудников «Интеграла» Владимира Туленкова и Айдара Хасанова. Первый под присягой утверждал, что он действительно был 7 ноября в Нижнем Новгороде (дорога на машине заняла примерно сутки) и провел осмотр старого дома.

«Внутрь здания я забираться не стал, через оконные проемы было прекрасно видно, что там рухнули перекрытия, это было опасно для жизни. Объект в ужасном состоянии», — объяснил эксперт Туленков.

В преамбуле его экспертизы были описаны данные от другого нижегородского дома. Он объяснил это «не повлиявшей на выводы технической ошибкой»: коллеги приложили техпаспорт от другого объекта.

В ходе допроса инженер ООО ПК «Интеграл» сообщил, что через щели он осматривал некоторые внутренние помещения дома и сфотографировать их было затруднительно. Эксперт признал, что проводил только полевые работы, но не писал само заключение — его составлял его коллега Айдар Хасанов. Кроме того, подпись эксперта Туленкова на заключении была не живой, а факсимильной (оттиск росчерка также хранился в офисе в Магнитогорске). Допрошенный затем Айдар Хасанов подтвердил, что для ускорения обследований они работали совместно. Он мог заверить факсимиле «полевые исследования» эксперта, но текст обследования писал сам. Однако подписи автора экспертизы на ней не было.

Заявив о грубейших нарушениях закона об экспертной деятельности (эксперт не сам составлял заключение, отсутствие живой подписи), Ольга Краснова попросила исключить экспертизу ООО ПК «Интеграл» как ненадлежащую.

По ее словам, министр госимущества Сергей Баринов использовал это заключение как единственное обоснование для введения режима ЧС, что прямо следует из его приказа.

Юристы минимущества и городской администрации защищали заключение «Интеграла», считая его достоверным и законным. Заключение госконтракта и в тот же день сделанные фотографии представитель минимущества Надежда Белова объяснила тем, что эксперты поехали из Магнитогорска в Нижний Новгород заранее. В «Интеграле» могли подписать полученный по электронной почте проект контракта со своей стороны и сразу выехать, отправив бумаги в министерство по почте. Госконтракт не нашелся в ЕИС госзакупок, но в минимущества объяснили это тем, что договор на небольшую сумму услуг может быть заключен только в бумажном виде.

Ольга Краснова заподозрила министерство в фальсификации, обратив внимание на то, что копия госконтракта и его представленный в суд оригинал отличаются между собой. Ответчик настаивал, что текст договора в обеих бумагах абсолютно одинаков.

Выслушав обе стороны, судья Виктория Урусова-Черняева отложила слушания на 17 октября. Ранее суд запросил запись интервью министра Сергея Баринова в программе «Послесловие», где чиновник рассказывал о механизме реквизиции сотни объектов в Нижнем Новгороде.

Однако телекомпания «Волга» пока не нашла этот сюжет в своем архиве.

Роман Кряжев