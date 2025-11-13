Журналиста Косыгина объявили в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах

ФСБ рассказала о причинах объявления в розыск главного редактора издания «Довод» (включено в реестр иноагентов в России) Ильи Косыгина (признан в России иноагентом). Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе управления ведомства по Владимирской области, журналист проходит фигурантом по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

7 ноября МВД объявило господина Косыгина (иноагент) в розыск. В карточке в базе ведомства указывалось, что его разыскивают по статье УК РФ. Подробности дела не приводились. По данным ФСБ, журналист при публикации своих материалов не использовал маркировку иноагента. За это Октябрьский районный суд Владимира неоднократно привлекал фигуранта к административной ответственности.

Илью Косыгина признали иноагентом в октябре 2023 года за распространение фейков о решениях российских властей, а также публикацию материалов других иностранных агентов. В 2022 году журналист улетел из России и получил ВНЖ на Украине.

Никита Черненко