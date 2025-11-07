МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Илью Косыгина

В базе розыска МВД появилась карточка журналиста Ильи Косыгина (признан в России иноагентом). Из нее следует, что его разыскивают по статье УК РФ. Подробности дела не приводятся.

Журналист является главным редактором владимирского издания «Довод» (признано иностранным агентом). В 2022 году он улетел из России и получил ВНЖ на Украине. Ранее в квартире господина Косыгина (иноагент) проводились обыски в рамках уголовного дела о деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; организация признана экстремистской в России и запрещена, объявлена иноагентом и ликвидирована).

В октябре 2023 года Минюст внес Илью Косыгина в реестр иностранных агентов. В качестве причин указывалось, что журналист распространял материалы других иноагентов, а также фейки о решениях российских властей.

Никита Черненко