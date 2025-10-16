КХЛ представила логотип и айдентику «Недели звезд хоккея 2026» в Екатеринбурге

КХЛ представила логотип и айдентику «Фонбет» «Недели звезд хоккея 2026», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 8 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КХЛ Фото: Пресс-служба КХЛ

Как сообщили в пресс-службе КХЛ, на логотипе изображен силуэт Уральских гор и шестигранная форма, символизирующая огранку уральских самоцветов. Цветовая палитра включает малахитовый, медно-рыжий и черный оттенки, отражающие природное богатство и индустриальное значение Урала. Медно-рыжий цвет подчеркивает визуальный облик «УГМК Арены», где будет проходить мероприятие.

По словам вице-президента КХЛ Сергея Доброхвалова, при разработке стиля учитывались история, традиции и образы Екатеринбурга. «Применительно к Екатеринбургу это индустрия региона, Уральские горы и самоцветы. Все эти символы нашли свое отражение в фирменном стиле мероприятия: логотипе, паттернах, цветовых решениях и других его элементах. Айдентика "Недели звезд хоккея" получилась запоминающейся и элегантной. Уверен, болельщики оценят ее по достоинству»,— отметил Сергей Доброхвалов.

На основе фирменного стиля «Недели звезд хоккея» будет выпущена специальная серия атрибутики, которую можно будет приобрести как онлайн, так и на «УГМК Арене» в дни мероприятия.

Напомним, «Неделя звезд хоккея 2026» пройдет впервые в Екатеринбурге. Важным событием праздника станет Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) 6 февраля, а 7 и 8 февраля состоятся Матчи звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Мероприятие начнется с мастер-шоу, где спортсмены продемонстрируют свои навыки в конкурсах на скорость, точность и силу броска. Гостей ждет обширная развлекательная программа с фан-зонами, активностями от партнеров и концертами.

Полина Бабинцева