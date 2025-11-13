Клубы MLS обсуждают переход на осенне-зимний календарь

Совет директоров североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) рассматривает вариант перехода на осенне-весенний календарь, чтобы синхронизировать сроки проведения турнира с расписанием ведущих европейских чемпионатов. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 14 ноября владельцы клубов проведут голосование по этому вопросу. В случае принятия решения об изменении календаря, регулярный чемпионат MLS будет проходить с июля или августа по апрель, а play-off — в мае. Планируется зимний перерыв в декабре и январе, а также летняя пауза в июне и июле. Сейчас регулярный сезон проводится с марта по октябрь, а игры навылет — с ноября по начало декабря.

Также в лиге хотят изменить формат проведения регулярного чемпионата и внедрить единую турнирную таблицу с пятью дивизионами вместо привычного разделения на Восточную и Западную конференцию. MLS планирует создать по географическому принципу пять дивизионов, в каждом из которых будет представлено по шесть клубов. Предполагается, что каждая команда проведет две встречи с соперниками по своей группе, а также по разу сыграет с остальными клубами MLS. В общей сложности, каждая команда проведет 34 матча за регулярный сезон.

The Athletic сообщает, что большинство владельцев клубов выступают за изменения в лиге. Они хотят, чтобы нововведения вступили в силу в 2026 году, однако, по данным издания, MLS может отложить этот вопрос.

Таисия Орлова