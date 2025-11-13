Совет директоров X5 рекомендует выплатить дивиденды за девять месяцев 2025 года

Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 368 руб. на акцию. Это следует из сообщения компании.

Общее собрание акционеров состоится 18 декабря. Определить тех, кто имеет право на получение дивидендов, совет директоров рекомендует 6 января. По состоянию на 13:52 мск акции компании на Мосбирже дорожали на 2,35%, до 2,8 тыс. руб.

За 2024 акционеры X5 утвердили дивиденды в размере 648 руб. на акцию. Чистая прибыль компании по МСФО за первые три квартала снизилась на 19,3% год к году, до 76,4 млрд руб. Показатель EBITDA в январе-сентябре снизился на 2,2%, до 194,5 млрд руб.

X5 Group — продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В числе активов компании также онлайн-сервисы Vprok.ru, 5Post и «Много лосося». На конец сентября под управлением X5 находились 29 тыс. магазинов