Чистая прибыль X5 с января снизилась почти на 20%

Чистая прибыль X5, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», по итогам трех кварталов снизилась на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Показатель по МСФО составил 76,4 млрд руб., следует из отчетности X5 (.pdf).

Показатель EBITDA в январе-сентябре снизился на 2,2%, до 194,5 млрд руб., выручка повысилась на 20,3%, до 3,4 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 17,2%, до 801,7 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 9,8%, до 117,6 млрд руб.

В третьем квартале чистая прибыль составила 28,3 млрд руб., на 19,9% меньше показателя 2024 года. Выручка увеличилась на 18,5%, до 1,16 трлн руб. Валовая прибыль в третьем квартале достигла 274,9 млрд руб. (+15%).