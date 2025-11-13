ПСБ профинансирует строительство апартаментов в районе им. В.В. Путина в Грозном

ПСБ профинансирует строительство премиального апартаментного комплекса гостиничного типа Megapolis Family в районе им. В.В. Путина в Грозном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО «Банк ПСБ» Фото: пресс-служба ПАО «Банк ПСБ»

Проект станет одним из первых на рынке Чеченской Республики, в рамках которого покупатели смогут приобрести апартаменты в ипотеку, включая коммерческую недвижимость по субсидированным за счет застройщика ставкам. Ранее приобретение недвижимости в регионе осуществлялось преимущественно за наличный расчет или в рассрочку, в том числе с использованием механизмов, соответствующих нормам исламского финансирования.

Строительство ведется при поддержке Правительства Чеченской Республики в рамках регионального инвестиционного проекта. Застройщиком выступает ООО СЗ «Курорты Сочи».

«ПСБ последовательно наращивает поддержку проектов в сфере девелопмента по всей России , которые формируют городскую среду и повышают качество жизни людей, и Megapolis Family – яркий пример нашей стратегии. Мы видим большой потенциал Грозного как растущего делового и культурного центра и считаем, что участие банка в строительстве этого комплекса – это вклад в социально-экономическое развитие региона», – сказал Сергей Добрин, старший вице-президент ПСБ.

«Мы создаем проект бизнес-класса в престижном районе с отличной транспортной доступностью. Концепция комплекса включает живописный парк, спроектированный с учетом национального природного и культурного колорита. Для рынка Грозного это выход на новый уровень: впервые мы предоставим возможность приобрести коммерческую недвижимость с помощью привычных ипотечных инструментов. Благодарим ПСБ за доверие и готовность стать партнером в этом значимом для Республики проекте» , – отметил Сергей Ершов, генеральный директор ООО СЗ «Курорты Сочи».

Ввод комплекса Megapolis в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2027 года.

ПАО "Банк ПСБ". г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16, ОГРН 1027739019142. Застройщик ООО СЗ «Курорты Сочи» с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

www.psbank.ru