В порту Новороссийска начнут торговать зерном через анонимный аукцион

Для торговли зерном в портах Новороссийска создадут единое цифровое пространство, подразумевающее собой проведение анонимных двусторонних аукционов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу Национальной товарной биржи (НТБ) Кирилла Попова.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Анонимные аукционы на продажу зерна будут осуществляться при условиях, когда участники не знают контрагентов, но осведомлены о рыночной цене товара в реальном времени. Кирилл Попов отметил, что проект позволит сделать торги объективными и прозрачными.

Цифровое пространство для анонимных торгов интегрируют с государственной системой «Зерно» и «Цифровой логистикой» РЖД. Предполагается, что первые анонимные двусторонние торги состоятся 1 января 2026 года.

