МЭА повысило прогноз поставок нефти в 2025 году до 106,3 млн б/с

Международное энергетическое агентство повысило прогноз по объемам мировых поставок нефти в 2025 до 106,3 млн б/с. Это на 3,1 млн б/с больше, чем в 2024 году. По сравнению с прошлым месяцем прогноз увеличен на 140 тыс. б/с, следует из отчета МЭА.

В 2026 году объем мировых поставок нефти достигнет 108,7 млн б/с. В октябре показатель уменьшился месяц к месяцу на 440 тыс. б/с, до 108,2 млн б/с.

По оценкам МЭА, мировой спрос на нефть увеличится в этом году на 788 тыс. б/с. По сравнению с октябрем прогноз повышен на 78 тыс. б/с. В 2026 году рост спроса составит 770 тыс. б/с.

Восемь стран ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти в декабре на 137 тыс. б/с. В первом квартале 2026 года они возьмут паузу и не будут увеличивать объемы.

