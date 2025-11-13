Экс-сенатор Рауф Арашуков добивался за взятку привилегий в «Черном дельфине»

Экс-сенатор Рауф Арашуков, осужденный на пожизненный срок за организацию убийств, пытался добиться улучшения условий в колонии «Черный дельфин». Следствие утверждает, что за 6 млн рублей он пытался получить привилегии, такие как свидания с семьей, телефонные звонки, работа в цехе и подселение в камеру к террористу Баширу Хамхоеву.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Оренбурга проводит выездное заседание в колонии. По данным СКР, посредником выступал адвокат Рустам Галиммулин, который скрылся и объявлен в розыск. Деньги передавались через тайники под контролем ФСБ.

Рауф Арашуков отрицает вину, называя дело «провокацией» со стороны ФСИН. Его адвокат Анна Ставицкая заявила, что Арашуков подвергался давлению и пыткам в колонии. Защита планирует добиваться допроса сотрудников ИК-6 и проверки показаний Арашукова на полиграфе.

Андрей Сазонов