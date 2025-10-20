В колонии «Черный дельфин» рассматривают новое дело экс-сенатора Рауфа Арашукова

Ленинский районный суд Оренбурга начал новое дело против Рауфа Арашукова, который отбывает пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин». Заседания проходят в исправительном учреждении в целях безопасности, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На первом заседании огласили обвинительное заключение и изучили доказательства. Рауф Арашуков не признал вину и сказал, что позже даст показания. На следующем заседании планируют допросить свидетелей.

Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики обвиняют в даче взятки. Следствие считает, что он через адвоката передал 3 млн руб. сотруднику управления ФСИН по Оренбургской области для получения привилегий в колонии. Еще 3 млн руб. он передать не успел.

В сентябре адвокат Рауфа Арашукова заявил о его желании отправиться на специальную военную операцию, но отметил, что пожизненно заключенным обычно отказывают в контракте с Минобороны.

Андрей Сазонов