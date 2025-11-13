Краснодар привлек 95,4 млрд рублей инвестиций за полгода

Краснодар привлек 95,4 млрд руб. инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2025 года, сохранив лидерство среди муниципалитетов Краснодарского края с долей свыше 30% в региональном объеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Вячеслав Рыжков

Администрация краевого центра сопровождает 52 соглашения на общую сумму около 280 млрд руб. По прогнозам, годовой объем инвестиций в основной капитал достигнет 399,4 млрд руб. — на 31,5 млрд руб. больше показателей 2024 года.

В прошлом году значительный рост продемонстрировали различные отрасли: вложения в транспортную сферу увеличились в четыре раза, в торговлю — в 2,1 раза, туризм — в два раза. Инвестиции в строительство выросли в 1,7 раза, в сельское хозяйство — в 1,6 раза, в социальную инфраструктуру — в 1,2 раза.

По данным администрации Краснодара, рост объемов инвестиций в Краснодаре обеспечат масштабные долгосрочные проекты. Крупнейший из них — создание мультимодального транспортного узла АО «Международный аэропорт Краснодар» с вложениями свыше 53 млрд руб.

В городе появятся крупный крытый аквапарк и термальный комплекс. Два инвестора направят на эти проекты 14,5 млрд руб. Продолжится возведение коммерческих и промышленных объектов: логистического центра, индустриального парка, предприятий по промышленной переработке стекла.

Алина Зорина