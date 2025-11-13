За 9 месяцев в Краснодаре эвакуировали на спецстоянку более 15 тысяч машин

За девять месяцев 2025 года в Краснодаре сотрудники ГАИ за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств вынесли 78 249 постановлений об административном правонарушении на сумму 125,8 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

На спецстоянки за указанный период времени эвакуировали 15,3 тыс. транспортных средств. На них за нарушение правил остановки и стоянки наложили штрафов на 37,5 млн руб.

Вячеслав Рыжков