На Дону 82% дорожных аварий произошло по вине водителей в 2025 году

В Ростовской области за десять месяцев 2025 года произошло почти 2,2 тыс. дорожно-транспортных происшествий, при этом 82,8% аварий случились по вине водителей. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова в пресс-центре «Интерфакс Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

По словам замгубернатора, количество происшествий за январь-октябрь 2025 года сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших уменьшилось на 12,7%, пострадавших — на 10,3%.

«Это не случайности, не дорожные условия, это не пешеход, который вышел внезапно, это именно вина водителя. То есть мы с вами сами, находясь за рулем, к сожалению, не уделяем должного внимания дороге»,— подчеркнула Беликова.

Министр отметила, что повышению безопасности способствует увеличение камер фотовидеофиксации. В ближайшее время они смогут регистрировать разговоры по телефону за рулем.

Отдельно госпожа Беликова обратила внимание на опасность большегрузов из-за несоблюдения водителями режима отдыха.

Валентина Любашенко