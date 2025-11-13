Минобороны Турции: упавший самолет C-130 месяц назад проходил техобслуживание

Турецкий военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, который разбился в Грузии при перелете из Азербайджана, месяц назад прошел техническое обслуживание. Об этом рассказали в Министерстве обороны Турции на брифинге, стенограмму которого приводит TRT Haber. Там указали, что самолет был куплен у Саудовской Аравии в 2012 году и прошел необходимую модернизацию, опровергнув информацию, что борт якобы относился к категории «списанных страной-пользователем».

«Данный самолет был приобретен у Саудовской Аравии 21 января 2012 года и после технического обслуживания поступил на вооружение в 2014 году. Он был модернизирован и введен в эксплуатацию в 2022 году,— сообщил представитель военного ведомства. — С тех пор он оставался в эксплуатации, регулярно проходил техническое обслуживание».

В Минобороны также указали, что потерпевший крушение самолет не относился к «списанным» самолетам Саудовской Аравии. По словам представителя ведомства, в момент последнего полета на борту самолета не было боеприпасов. Он перевозил личный состав и оборудование для обслуживания. В настоящее время проводится анализ «черного ящика» разбившегося самолета.

В министерстве также заявили, что все запланированные полеты 18 турецких самолетов C-130 были приостановлены в ожидании проверок.

11 ноября самолет С-130 ВВС Турции упал в муниципалитете Сигнахи, вблизи грузино-азербайджанской границы. Воздушное судно исчезло с радаров через 27 минут после взлета. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов. Издание Milliyet писало, что у C-130 еще в воздухе отвалился хвост. «Рассматривается возможность коррозии фюзеляжа», — сказано в публикации. По данным издания, основной версией крушения в настоящее время остается «техническая неисправность». При этом колумнист Абдулькадир Сельви, считающийся близким к правительственным кругам, в своей колонке в Hrriyet писал, что власти Турции пока не исключают версию «внешнего воздействия» на самолет.

Анастасия Домбицкая