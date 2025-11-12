Эксперты не исключают версию внешнего воздействия при крушении C-130 в Грузии

Турецкие эксперты не исключают версию внешнего воздействия на самолет ВВС Турции, разбившийся в Грузии. По мнению эксперта по вопросам безопасности Ибрагима Келеша, причиной крушения могла стать атака при помощи БПЛА.

После анализа кадров крушения Ибрагим Келеш отметил, что падение самолета отличалось от обычной аварии. Из видео следует, что хвост самолета отделился, после чего воздушное судно упало. «Самолет не теряет хвост, когда он находится в воздухе»,— сказал эксперт изданию A Haber.

Кроме того, исчезновение самолета с радаров до того, как пилоты успели сделать экстренный вызов, говорит о том, что инцидент произошел внезапно, добавил Ибрагим Келеш. Он предположил, что самолет могли атаковать «определенные неправительственные группы». Однако без официальных данных нельзя делать окончательные заявления, подчеркнул аналитик.

«Мы видим самолет, разлетающийся, как конфетти,— сказал пилот и эксперт по авиации Авни Аккая.— Мы говорим о самолете, взорвавшемся в воздухе». Аналитик предположил, что причиной могли стать атаки или отказ одного или нескольких элементов управления полетом. «Это могло подвергнуть фюзеляж самолета экстремальным нагрузкам, что привело бы к его разрушению»,— пояснил он.

Турецкий военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules упал 11 ноября рядом с границей с Азербайджаном. Воздушное судно исчезло с радаров через 27 минут после взлета. На борту находились 20 человек, все они погибли. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.