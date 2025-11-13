Milliyet: хвост упавшего в Грузии C-130 мог оторваться в воздухе из-за коррозии

В Турцию доставлен бортовой самописец военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules, который разбился в Грузии при перелете из Азербайджана. Согласно заявлениям властей, при крушении устройство не получило фатальных повреждений и данные могут быть расшифрованы. В следствии рассчитывают, что «черный ящик» поможет установить, что произошло с самолетом на 27-й минуте полета, сообщает Hurriyet.

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что на месте крушения продолжаются поисковые работы. В ближайшее время тела погибших турецких военнослужащих планируется доставить на родину. В президентской администрации выразили благодарность властям Грузии за содействие.

В Турции пока не исключают версию «внешнего воздействия» на самолет, заявил в своей колонке в Hrriyet колумнист Абдулькадир Сельви, считающийся близким к правительственным кругам. В то же время издание Karar пишет, что на данный момент приоритетной является версия о технической неисправности. По информации издания, в предварительном отчете фигурирует именно эта версия — официально документ еще не представлен. На месте крушения работает группа из 70 экспертов, которые собирают все фрагменты самолета. Karar указывает на «особенность» этой авиакатастрофы: самолет развалился еще в воздухе. Его передняя и хвостовая части упали на землю по отдельности.

Milliyet также сообщает, что основной версией остается «техническая неисправность». Издание указывает, что еще в воздухе у C-130 отвалился хвост. «Рассматривается возможность коррозии фюзеляжа», — сказано в публикации. По данным Milliyet, самолет был куплен у Саудовской Аравии в 2010 году, прошел капитальный ремонт в 2020-м. Следующее техобслуживание борта было запланировано на июль 2026 года.