Полиция Кубани проводит проверку информации об издевательствах над 700 животными

Полиция Тимашевского района инициировала проведение проверки на основании информации о жестоком обращении с 700 животными в приютах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В соцсетях распространилась информация о том, что на территории Краснодарского края работают приюты, в которых издеваются над животными. Сообщается, что около 700 питомцев доведены до голода.

По окончании разбирательства сотрудники полиции примут процессуальное решение. Действиям организатора приютов будет дана правовая оценка.

Алина Зорина