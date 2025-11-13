Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция Кубани проводит проверку информации об издевательствах над 700 животными

Полиция Тимашевского района инициировала проведение проверки на основании информации о жестоком обращении с 700 животными в приютах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В соцсетях распространилась информация о том, что на территории Краснодарского края работают приюты, в которых издеваются над животными. Сообщается, что около 700 питомцев доведены до голода.

По окончании разбирательства сотрудники полиции примут процессуальное решение. Действиям организатора приютов будет дана правовая оценка.

Алина Зорина

