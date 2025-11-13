Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону собственник получил штраф за заросшие сорняками сельхозземли

Россельхознадзор выявил в Аксайском районе Ростовской области нарушение земельного законодательства — участок сельхозназначения площадью 2,9 га зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Нарушение обнаружили специалисты Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в рамках мониторинга безопасности. Земельный участок находится в ведении районной администрации.

«Владелец не выполнил обязательные мероприятия по улучшению и защите земель, охране почв от зарастания растительностью и иного негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние угодий»,— говорится в сообщении.

По факту нарушения собственнику участка вынесли постановление об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Также выдали предписание об устранении нарушений с установленным сроком исполнения.

Валентина Любашенко

