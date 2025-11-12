В отряд резервистов записались 15 глав нижегородских муниципалитетов

Главы 15 нижегородских муниципалитетов вступили в ряды резервистов, записавшись в отряд «Барс-НН». Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Главной задачей резервистов будет защита критически важных объектов. При этом военную подготовку резервисты могут совмещать с основной работой, иногда выстуая на защиту предприятий и инфраструктурных объектов на территории Нижегородской области.

«Присоединиться к «Барс-НН» можно, обратившись в военкомат по месту жительства»,— напомнил губернатор в своем Telegram-канале.

Как писал «Ъ-Приволжье», ране в число резервистов записался заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Гнеушев.

В октябре текущего года первая группа нижегородских резервистов закончила подготовку. Набор в «Барс-НН» продолжается. Власти обещают, что резервистов не будут отправлять на СВО, они будут нести службы только на территории Нижегородской области.