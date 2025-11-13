КТК приостановил работу одного из причальных устройств для замены шлангов

Каспийский трубопроводный консорциум вывел из эксплуатации третье выносное причальное устройство (ВПУ-3). На нем заменят плавучие и подводные шланги. Сейчас отгрузка нефти ведется только на двух причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-2.

По словам представителя КТК, срок выполнения работ — до двух месяцев. «Это предупредительный ремонт»,— сказали в компании «Интерфаксу». Замена шлангов необходима для стабильной работы остальных причальных устройств. Их замена начнется с конца весны 2026 года.

Работа ВПУ-3 была приостановлена 12 ноября. В этот же день были завершены работы на ВПУ-2. На причальном устройстве заменили гидрокомпенсаторы трубной обвязки внешнего и внутреннего плавучих рукавов. ВПУ-3 уже приостанавливало работу 15 августа для замены шлангов. В эксплуатацию устройство было введено 1 сентября.

В августе на морском терминале КТК произошла утечка нефти. ЧП случилось при погрузке нефти на танкер через шланги ВПУ КТК-2. Причальное устройство временно выводили из эксплуатации. Разлив локализовали с помощью 800 м боновых заграждений.

В систему КТК входит трубопровод Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1,5 тыс. км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных в Каспийском море.