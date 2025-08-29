КТК остановил работу одного из причальных устройств из-за разлива нефти

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошла утечка нефти. В связи с инцидентом выносное причальное устройство (ВПУ) временно выведено из эксплуатации.

В компании сообщили, что утечка случилась при погрузке нефти на танкер через шланги ВПУ КТК-2, и точный объем разлива уточняется.

После инцидента был активирован план ликвидации аварийных разливов нефти. Специалисты уже начали сбор нефтяной эмульсии и проводят постоянный экологический мониторинг.

Росморречфлот уточнил, что утечка произошла при погрузке на танкер T. Semahat в порту Новороссийска. Разлив локализовали с помощью 800 м боновых заграждений.