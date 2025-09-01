КТК возобновил работу одного из причальных устройств после ремонта

На Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) завершен «планово-предупредительный» ремонт на выносном причальном устройстве (ВПУ) КТК-3. Оно введено в эксплуатацию, сообщила пресс-служба компании.

ВПУ КТК-З приостановило работу 15 августа. На устройстве провели замену плавучих и подводных шлангов. По окончании ремонта провели гидроиспытания, они прошли успешно, добавили в КТК. В компании уточнили, что отгрузку нефти на танкеры на Морском терминале КТК осуществляют два выносных причальных устройства — КТК-1 и КТК-3.

В конце августа на морском терминале КТК произошла утечка нефти. ЧП случилось при погрузке нефти на танкер через шланги ВПУ КТК-2. В связи с инцидентом выносное причальное устройство временно вывели из эксплуатации. Разлив локализовали с помощью 800 м боновых заграждений.