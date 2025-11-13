Глава ЕК назвала два варианта финансирования Украины помимо российских активов

Помимо использования замороженных активов России, в ЕС рассматривают еще два возможных варианта финансовой поддержки Украины.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, один вариант — общий кредит ЕС под гарантии бюджета, что позволит привлечь средства на рынках капитала. Второй — межправительственное соглашение, на основании которого отдельные страны смогут самостоятельно привлекать капитал.

При этом глава ЕК отметила, что третий вариант — использование замороженных российских активов — представляется наиболее эффективным вариантом финансирования программ по поддержке Украины. Она сообщила, что 13 ноября ЕК направит Киеву около 6 млрд евро по кредитной линии ERA. Она предоставлена странами G7 под доходы от реинвестирования российских активов.