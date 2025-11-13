Bloomberg: Китай обвинил США в краже биткойнов на $13 млрд

Китайский национальный центр по реагированию на компьютерные вирусы (CVERC) обвиняет США в том, что они организовали кибератаку, в ходе которой были украдены биткойны на $13 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад, подготовленный CVERC. Речь идет о кибератаке в 2020 году на китайский майнинг-пул LuBian Bitcoin — хакеры украли около 127,3 тыс. биткойнов, что стало крупнейшей криптовалютной кражей в истории. Теперь CVERC заявляет, что это было «хакерской операцией государственного уровня» под руководством США. В докладе говорится, что об этом свидетельствует, в частности, «тайное и замедленное» перемещение украденных биткойнов, что противоречит обычной практике криптовалютных воров.

CVERC заявляет, что она обнаружила связь между биткойнами, украденными на LuBian Bitcoin, и токенами, о конфискации которых у камбоджийского предпринимателя Чен Чжи США объявили в октябре. Его обвиняют в создании мошеннической схемы и отмывании средств. У его компании Prince Holding Group было конфисковано также около 127,3 тыс. биткойнов. CVERC отмечает, что власти США не сообщают, как и когда они получили контроль над этими токенами. «Правительство США могло использовать хакерские методы еще в 2020 году, чтобы украсть 127 тыс. биткойнов, которые хранил Чен Чжи. Это классическая операция в духе "черные поедают черных" (китайское выражение "бандиты грабят других бандитов".— “Ъ”), организованная хакерской группой государственного уровня»,— говорится в докладе.

В последнее время Китай все чаще обвиняет США в хакерстве: так, в октябре он обвинил спецслужбы США в кибератаках на Национальную службу времени.

Яна Рождественская