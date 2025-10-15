Власти США конфисковали криптовалюту на $15 млрд у камбоджийского олигарха

Вчера Минюст США сообщил о проведении одной из крупнейших операций по раскрытию криптовалютной мошеннической схемы. В ходе нее по решению суда Нью-Йорка Минюст конфисковал 127,2 тыс. биткойнов на общую сумму около $15 млрд. Минюст сообщил, что средства конфискованы у камбоджийского предпринимателя Чена Чжи, который обвиняется в создании мошеннической схемы и отмывании средств. Чен Чжи, как сообщается, имеет гражданство Камбоджи и Великобритании.

Для своих махинаций Чен Чжи использовал схему под условным названием «Забой свиней» (Pig Butchering), которая в последнее время стала популярной у криптомошенников. Для нее создаются фальшивые криптоплатформы, аккаунты и другие ресурсы, на которые завлекаются клиенты с предложением инвестировать в криптовалюту. Какое-то время преступники могут «откармливать» таких клиентов, которые сначала даже могут получать незначительную «прибыль» от своих операций. Однако при поступлении от клиентов крупных средств злоумышленники просто исчезают.

Минюст США сообщил, что господин Чжи возглавляет крупный камбоджийский холдинг Prince Holding Group, который занимается строительством, финансовыми услугами и потребительскими товарами. Власти США подчеркнули, что для своих незаконных операций предприниматель использовал часть мощностей компании, в частности игорное подразделение, а также сотрудников, которых заставляли совершать массовые телефонные звонки и спам-рассылку для привлечения клиентов в мошеннические криптосхемы.

Евгений Хвостик