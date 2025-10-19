Китай обвинил США в кибератаке на Национальную службу времени

Министерство госбезопасности Китая обвинило спецслужбы США в кибератаках на Национальную службу времени. По данным китайской разведки, США еще в марте 2022 года воспользовались уязвимостью СМС-сервиса на телефонах некоторых сотрудников Национальной службы времени, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, хранящейся на их мобильных устройствах.

В частности, спецслужбы США получили логины и пароли сотрудников центра. В итоге они неоднократно проникали в системы центра отслеживания времени, утверждает Министерство госбезопасности КНР.

В заявлении отмечается, что центр отвечает за отслеживание, поддержание и трансляцию пекинского времени. Данные о точном времени используются в сферах связи, финансов, электроэнергетики, транспорта, геодезии и картографирования, национальной обороны и других отраслях промышленности. Взлом систем центра может обернуться сбоями во всех вышеперечисленных отраслях и нанести серьезный ущерб экономике Китая, заявило Министерство госбезопасности.

Кирилл Сарханянц