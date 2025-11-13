Белый дом опубликовал эпитафию шатдауну

Администрация президента США объявила о завершении самого продолжительного в истории страны шатдауна — периода приостановки работы правительства из-за отсутствия консенсуса по бюджету между республиканцами и демократами. Белый дом опубликовал в X шуточную эпитафию с критикой в адрес оппонентов из Демократической партии.

«Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 — 12 ноября 2025», — гласит пост. Он сопровождается видеороликом с подборкой мемов о шатдауне.

Президент Дональд Трамп подписал закон о продлении финансирования правительства до 30 января. До этого срока Конгресс должен составить полноценный проект бюджета.

Как мировые СМИ оценивают последний американский шатдаун — в материале «Ъ».