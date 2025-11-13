«Шатдаун оставит заметный шрам на экономике США»

Президент США Дональд Трамп подписал временный закон о продлении финансирования правительства, который позволит федеральным учреждениям возобновить работу. Многие зарубежные издания оживленно комментируют это событие, анализируя последствия рекордного в истории США шатдауна.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Трамп подписал законопроект о расходах, положив конец самому продолжительному шатдауну в истории США

Из-за приостановки работы (федерального правительства.— “Ъ”), начавшейся 1 октября, часть федеральных служащих была отправлена в неоплачиваемый отпуск, а другим пришлось работать без заработной платы. Перерыв в финансировании привел к задержкам авиарейсов и не позволил публиковать важные экономические данные. Кроме того, это поставило под угрозу продовольственные пособия для миллионов домохозяйств, закрыло музеи, ограничило доступ в национальные парки и помешало людям решать налоговые вопросы с Налоговой службой США. Окончание шатдауна оставит после себя небольшой, но заметный шрам на экономике США и заставит налогоплательщиков выплачивать компенсацию отправленным в неоплачиваемый отпуск сотрудникам, которые оставались дома и не работали в период прекращения финансирования.

Палата представителей США вернулась к голосованию о завершении рекордного шатдауна

В течение нескольких дней правительство США может возобновить свою работу в полном объеме, что поможет федеральным служащим, потерявшим зарплату, и малообеспеченным семьям, живущим на продовольственные субсидии. Однако возвращение системы авиаперевозок страны к нормальному режиму может занять несколько дней. Но похоже, что сделка не предусматривает каких-либо конкретных ограничений, которые могли бы помешать Трампу провести дальнейшее сокращение расходов. Трамп в одностороннем порядке отменил миллиарды долларов федеральных расходов и сократил заработную плату сотен тысяч служащих, нарушив тем самым конституционные полномочия Конгресса в финансовых вопросах.

Рекордный шатдаун в США закончился

С учетом поляризации американской политики приостановка работы правительства не является слишком уж необычным делом, так как две партии все чаще не могут вовремя прийти к соглашению. Но это был самый долгий шатдаун в истории США —он длился 43 дня. Временный бюджет будет действовать только до конца января. Если к этому времени не будет принят полноценный бюджет, с февраля может начаться новый шатдаун. С прошлых выходных стали проявляться все более серьезные последствия шатдауна, прежде всего связанные с выдачей продовольственной помощи и отменами рейсов. Трамповские республиканцы не проявили готовности идти навстречу, но для некоторых демократов в Сенате давление, видимо, стало слишком сильным.

Демократы перебирают пепел шатдауна после того, как их сопротивление было окончательно сломлено

Законодатели сейчас разбираются с последствиями самого длительного прекращения работы правительства в истории. Он закончился так же, как и все предыдущие: партия меньшинства не добилась никаких уступок от правящей партии. И все же многие демократы в любом случае называют это победой, утверждая, что это дало им возможность доказать избирателям, что, несмотря на обвинения в обратном, они все еще способны оказать сопротивление в Вашингтоне Дональда Трампа. Но принятый Конгрессом законопроект о финансировании продлевает работу правительства только до января, а это значит, что демократы могут выдвинуть новые требования в обмен на свои голоса.

