Власти Анапы требуют 670 млн рублей по делу о крушении танкеров «Волганефть»

Администрация Анапы заявила ходатайство об увеличении суммы исковых требований до 669,2 млн руб. по делу о взыскании ущерба, причиненного крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» у Керченского пролива. Заседание по делу проходит в Арбитражном суде Краснодарского края, пишет ТАСС.

Судья огласила ходатайство представителей мэрии, в котором уточняется размер требований без дополнения их новыми контрактами. После этого в заседании был объявлен перерыв до 27 ноября для представления уточненных документов, касающихся ранее заключенных соглашений на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

В процессе также участвуют страховые компании «Абсолют страхование» и САО «ВСК», направившие в суд письменные позиции. Последняя из них указала, что считает необоснованным включение в иск требований о возмещении НДС по контрактам, заключенным не администрацией Анапы, а иными организациями. Кроме того, представители страховщика выразили сомнение в целесообразности покупки техники, которая может быть использована впоследствии для иных целей.

Первоначально администрация Анапы требовала взыскать 545,9 млн руб. Ответчиками по делу выступают компании «Каматрансойл» (владелец «Волгонефти-212»), «Кама шиппинг» (фрахтователь судна) и «Волгатранснефть» (владелец «Волгонефти-239»). Иск касается компенсации расходов, понесенных при ликвидации последствий аварии.

Крушение танкеров произошло 15 декабря 2024 года у Керченского пролива. На борту находилось около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате разлива нефтепродуктов погиб один моряк, остальные члены экипажей были спасены. По данным МЧС, в ходе ликвидации последствий аварии очищено более 1,2 тыс. км береговой линии и вывезено свыше 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

