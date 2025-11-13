Дагестан сэкономил свыше 1 млрд рублей на госзакупках в 2025 году

В Дагестане за первые десять месяцев 2025 года удалось сэкономить 1,1 млрд руб. на государственных закупках, что превысило показатель всего 2024 года на 317 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации правительства республики, основная часть экономии — 862,8 млн руб. — пришлась на централизованные закупки через Комитет по государственным закупкам. Государственные заказчики республики самостоятельно сэкономили 128,5 млн руб., а муниципальные заказчики — 122,4 млн руб.

Общий объем контрактов, заключенных республиканскими заказчиками за этот период, достиг 64 млрд руб. при высоких темпах закупочной активности. В 2024 году экономия составляла 783 млн руб., что свидетельствует о значительном повышении эффективности закупочной деятельности в 2025 году. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, на 1 ноября 2025 года государственные заказчики заключили свыше 13 тыс. контрактов на сумму почти 48,7 млрд руб.

Система «Малые закупки Республики Дагестан», агрегирующая торговые процедуры для малого бизнеса, помогла дополнительно сэкономить 54 млн руб. при объеме закупок порядка 908 млн рублей с начала года. В системе зарегистрированы более 1,4 тыс. поставщиков малого бизнеса, из которых свыше 90% — местные производители.

Рост эффективности связан с плановой и организованной работой всех уровней заказчиков, а также активным использованием централизованных конкурентных процедур через Комитет по госзакупкам. Также в правительстве республики отмечают рост бюджета Дагестана по доходам на 17% по сравнению с прошлым годом, что дополняет контекст улучшения финансового состояния региона.

Станислав Маслаков